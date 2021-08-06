EFESEM’de tercih günleri başladı

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrencilere üniversite tercih danışmalığı hizmeti vermeye başladı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Efeler’de yaşayan binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. İlçedeki adayların heyecanına kayıtsız kalmayan Efeler Belediyesi, öğrencileri tercih günlerinde yalnız bırakmıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu EFESEM, 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki üniversite tercih günlerinde rehberlik hizmeti sunmaya başladı. Öğrenciler, EFESEM’in Veysipaşa Mahallesi adresindeki hizmet binasını 9.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edip, uzmanlarla yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en isabetli tercihi yapabilecek.