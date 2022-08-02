EFESEM, LGS’deki başarısını katladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği eğitim projelerinden olan Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), Liselere Giriş Sınavı’ndaki (LGS) başarısını katladı.

Efeler’de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için uygun bir ücret karşılığı okul dışı eğitim desteği veren EFESEM, bu yıl LGS’deki başarısını katladı. Efeler Belediyesi’nin dershanelerinde eğitim gören 128 gençten 1’i Fen Lisesi, 67’si Anadolu Lisesi, 38’i Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1’i Spor Lisesi, 1’i de İmam Hatip Anadolu Lisesi’ni kazandı.

Konu ile ilgili Efeler Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, lise girişlerinde daha çok başarı elde ettiklerini belirtti.

Efeler Belediyesi tarafından hizmete giren dershanede eğitim gören öğrencilerin lise ve üniversite sınavlarındaki başarıları ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Atay; “Dershanemiz var biliyorsunuz. Dershanemizde bu sene lise girişlerinde daha çok başarı elde ettik. 128 öğrencimiz vardı. 1 öğrencimiz Fen Lisesi’ni kazandı, en çok puanı o aldı. 67 öğrencimiz Anadolu Lisesi’ni kazandı. 38 öğrencimiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kazandı. 1 Spor Lisesi’ni kazanan çocuğumuz oldu, bir de İmam Hatip Anadolu Lisesi’ni kazanan oldu. 3 özel koleji kazanan çocuğumuz oldu. Üniversite girişleri için şimdi yer belirleme olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Yalnız 1 tane öğrencimiz onunla da büyük gurur duyduk. 10 bininci sıralarda yer aldı ve iyi bir Hukuk Fakültesi’ne girme şansını elde etti. Bu birinci olan ve Fen Lisesi’ne gidecek olan çocuklarımızın da durumları çok iyi değilmiş, ikisine de gelecek ay birer ödül vermeyi gündeme alalım” dedi.