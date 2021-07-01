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EFESEM Akademi’de yeni dönem kayıtları başladı

’Herkes için Eşit Eğitim’ sloganıyla cüzi bir ücret karşılığında 5’inci sınıftan üniversite sınavına hazırlık sınıflarına kadar eğitim veren EFESEM Akademi yeni dönem kayıtları başladı.

AYDIN 01.07.2021, 16:56
EFESEM Akademi’de yeni dönem kayıtları başladı

’Herkes için Eşit Eğitim’ sloganıyla cüzi bir ücret karşılığında 5’inci sınıftan üniversite sınavına hazırlık sınıflarına kadar eğitim veren EFESEM Akademi yeni dönem kayıtları başladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler’de yaşayan öğrencilere okul dışında eğitim desteği sağlayan Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) Akademi ile eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor. Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde düzenlenen dersliklerde, 10-12 kişilik gruplara, alanında uzman öğretmenler tarafından ders desteği sağlanıyor. Sınırlı olan kontenjanlardan ve erken dönem kayıt fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşların, Efeler ilçesi Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No:3/4 adresindeki EFESEM Akademi’ye başvurmaları gerekiyor.
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