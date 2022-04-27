Efelerli muhtarlar bilgilendirildi

Efeler Kaymakamlığı koordinesinde muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantısında bir araya gelen muhtarlara muhtarlık sistemleri ve yetkileri anlatıldı. Muhtarların daha yetkin ve donanımlı olması amacıyla düzenlenen toplantıda, kısa eğitim filmleri izletildi. Efeler Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Sedef Kaan ve Efeler İlçe Nüfus Müdürü Edip Kızıltaş tarafından verilen eğitimin ardından karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. Muhtarlara, muhtarlık müessesesi, görev, yetki ve sorumlulukları, Muhtar Bilgi Sistemi (MUHBİS) ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) anlatıldı.