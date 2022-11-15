Efelerli minikler turnuvada şampiyon oldu

Efeler 09 SFK U-11 Takımı ‘Kasım Ara Tatili U-11 Turnuvası’nda rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen ‘Kasım Ara Tatili U-11 Turnuvası’nda Efeler 09 SFK U-11 Takımı şampiyon olarak kupanın sahibi oldu. Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Çocuklarımızın gelişimi için büyük bir önem sağlayan turnuva atmosferi ve bol müsabaka eşliğinde oynadıkça, sporcularımız takımsal ve bireysel olarak kazanımlar katmanın önemi ile tanışıyor ve kendilerini geliştiriyorlar. Katılım sağlayan tüm takımları tebrik eder, bizleri turnuvaya davet eden ve turnuvada emeği geçen tüm hocalarımıza ve kendi hocalarımıza teşekkür ederiz" diye konuşarak sporcuların başarılarının devamını diledi.