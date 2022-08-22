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Efelerli minikler İzmir’deki turnuvadan 3’üncülükle döndü

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK) U12 yaş grubu takımı İzmir’de Urla Belediyesi tarafından düzenlenen CUP 12 Futbol Turnuvası’nda 3’üncü oldu.

AYDIN 22.08.2022, 10:07
Efelerli minikler İzmir’deki turnuvadan 3’üncülükle döndü

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK) U12 yaş grubu takımı İzmir’de Urla Belediyesi tarafından düzenlenen CUP 12 Futbol Turnuvası’nda 3’üncü oldu.

İzmir’in Urla Belediyesi tarafından çocuklara sporu sevdirmek amacıyla CUP U12 Futbol Turnuvası düzenlendi. 15 takımın katıldığı turnuva 19 Ağustos Cuma günü başladı. Üç gün boyunca kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada şampiyonu Altınordu’nun pilot takımı Gümüşordu oldu. Turnuvayı Altıngenç ikinci, Efelerspor 09 SFK üçüncü, Seferihisarspor Kulübü de dördüncü sırada tamamladı. Turnuvanın sonunda ise şampiyonanın ilk dört takımına kupaları verildi. CUP-12’nin en çok gol atan futbolcusuna Yasin Öztekin’in forması, en iyi kaleciye ise Emre Çolak’ın forması hediye edildi.

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