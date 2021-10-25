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Efelerli kadınların yeni adresi hizmete girdi

Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Aydın’da bir ilk olma özelliği taşıyan Hanımevi, Aydınlı kadınların hizmetine açıldı.

AYDIN 25.10.2021, 17:45
Efelerli kadınların yeni adresi hizmete girdi

Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Aydın’da bir ilk olma özelliği taşıyan Hanımevi, Aydınlı kadınların hizmetine açıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde kadınlara yönelik projeler hayata geçmeye devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, kadınların sosyal hayata kazandırılmasına yönelik hayata geçirdiği ve Aydın’da bir ilk olma özelliği olan ‘Hanımevi’, düzenlenen törenle açıldı. Zafer Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Efelerli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, seçim öncesinde verdiği bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, tüm Efelerli kadınları Hanımevi’ne davet etti.

Efelerli kadınlar için yapamayacağı hiçbir şey olmadığını ifade eden Başkan Atay; “Sizlere söz verdiğim gibi bir projemizi daha hayata geçirdik. Siz arkamda durduğunuz sürece sizin için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Seçimlerden önce verdiğim bir sözümü daha yerine getirmekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Burası sizin mutluluğunuz, sizin yaşantınızı güzelleştirmek için, kolaylaştırmak için burası Hanımevi ve buraya hanımlarımız gelip çocukları ile birlikte oturabilecekleri, zaman geçirebilecekleri bir yer. Çocuklar için de arka tarafta çocuk bahçesi yaptık. Çocuklarınızı oynatabileceğiniz, bazı ikramlarımız olacak o ikramlarımızdan da yararlanabileceğiniz, eşinizin bir işi olduğu zaman burada onu bekleyebileceğiniz, kitap okuyabileceğiniz, televizyon seyredebileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz bir alan oluşturduk. Siz kadınlarımız bu toplumun mihenk taşısınız. Sizler mutlu olduğunuz sürece bu toplumu kimse yıkamaz. Ailenin direği olan sizleri mutlu etmek için görev yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sizler bu topluma yön veren insanlarsınız. Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndaki kadınlarımızın, o ülkeyi özgürleştirirken yaptıkları fedakarlıkları asla unutmuyoruz. Bu hizmeti de siz kadınlarımıza sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum ama en önemlisi de sizlerin benim yanımda olduğunuzu, her programlarımızda bizi yalnız bırakmadığınızı görmek ayrıca mutlu ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Atay, kadınlarla birlikte Hanımevi’nin açılış kurdelesini keserek, bina içerisinde incelemelerde bulundu.

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