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Efelerli gençler ’Kitap Kafe’yi çok sevdi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın 2021 yılında hayata geçirdiği ilk projesi olan ’Kitap Kafe’, ilçedeki gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

AYDIN 23.10.2021, 10:06
Efelerli gençler ’Kitap Kafe’yi çok sevdi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın 2021 yılında hayata geçirdiği ilk projesi olan ’Kitap Kafe’, ilçedeki gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Adnan Menderes Mahallesi Kızılırmak Caddesi’ndeki adresinde 20 Ocak’ta hizmete açılan Kitap Kafe, açıldığı günden bu yana binlerce genci ağırladı. Sınavlara hazırlanan öğrencilere de sık sık ev sahipliği yapan Kitap Kafe’nin konukları, böylesine yararlı bir projeyi hayata geçirdiği için Başkan Atay’a teşekkür ederek, Kitap Kafe hakkında görüşlerini dile getirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Zeynep Akyol, ders çalışmak için nerdeyse her gün Kitap Kafe’yi tercih ettiğini belirterek, “Kitap Kafe’nin diğer kütüphanelere göre çok daha verimli ve keyifli olduğunu düşünüyorum. Biz tüm kütüphaneleri deneyimledik ve son olarak burada karar kıldık. Çünkü bizi en çok rahat ettiren, imkan sunan yer burası. Çay ve su ikramının olması, arkadaşlarımızla bir soru üzerine konuşacağımız zaman tercih edebileceğimiz dışarıda da masaların olması çok güzel. Ayrıca Efeler Belediyesi Kitap Kafe’nin hoş ve sıcak bir atmosferi var" dedi.

Kitap Kafe’yi ders çalışmak için tercih edenlerden biri de Emre Ediz oldu. Kitap Kafe’yi ‘çok kaliteli ve nezih bir yer’ olarak tanımlayan Ediz, söyle konuştu:

“Kaliteli bir yer burası. Kitap Kafe bizim yaşıtlarımıza ders çalışmak için kolaylık sağlıyor. Bu konseptte bir yer yok, olsa da ücretli oluyor. Elimizin altında böyle bir imkan var ve değerlendiriyoruz. Kitap Kafe çok ferah ve nezih bir ortam. Özellikle belirtmek isterim ki tertemiz. Çalışanlar da çok ilgili. Herkese teşekkür ediyorum. Ders çalışmak için çok uygun bir ortamı olan Kitap Kafe’yi herkese tavsiye ediyorum.”

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