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Efelerli çocukların üçüncü yuvası açıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye üçüncü gündüz bakımevini kazandırdı. Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

AYDIN 23.02.2022, 15:33
Efelerli çocukların üçüncü yuvası açıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye üçüncü gündüz bakımevini kazandırdı. Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği projelerden biri olan gündüz bakımevinin üçüncüsü, Adnan Menderes Mahallesi Doğu Aydın Bulvarı’nda hizmete girdi. Açılış törenine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Aydın’daki dernek ve oda başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda ebeveyn de katıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bünyesindeki 175 çocuğa hizmet verecek olan gündüz bakımevinin açılış töreninde yaptığı açılış konuşmasında okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek, “Burası gündüz bakımevi eski adıyla kreş, çocuklarımızın gelip burada okul öncesinde bir şeyler öğrenmesi için bilimsel olarak yapılmış bir kreş. 5 yıldızlı otel gibi yaptık burayı. Çocuklarımız için geleceğimiz için yaptık. Çocuklarımızın okul öncesi alacakları eğitimle gelecekte nasıl yaşayacaklarını bilgiye nasıl ulaşacaklarını burada ilk adım olarak öğrenecekler. Çok önemli bir şey okul öncesi eğitim. Bugün ödün yada yazılım devlerininden bir tanesi Hindistan. Hindistan 10 yıl önce bir karar aldı, bütün çocukların okul öncesi eğitimini zorunlu kıldı. Onun nimetlerini yiyor ve bugün dünyanın en önemli yazılım devi haline geldi Hindistan. O nedenle burasını çok önemsiyorum. Çocuklarımız burada bilgiyi nasıl alacaklarını öğrenecekler. İnanın bu çok önemli. Burada kardeşliği, dayanışmayı, arkadaşlığı öğrenecekler. Her şeyden önemlisi üretmeyi ve paylaşmayı öğrenecekler. Burada bir toprak alanımız var. Hepsi birer fidan dikecekler. O fidanların büyüdüğünü görecekler. O büyümeyle kendilerinin neler üretebileceklerini görecekler. Özgüvenleri gelecek. O özgüvenleriyle de eğitimlerini tamamlayacaklar ve bu ülkeyi yönetecekler. Geleceğimiz için bunlar, hepimiz için. Çalışan kadınlarımız da çocuklarını buraya bırakarak, onların da rahatça bir yaşam sürmeleri için bu çalışmaları yapıyoruz. Kitap Kafeler açıyoruz. Gündüz bakımevleri, hanımevlerini açıyoruz. Sevgili hanımlar hepsi sizin için. Sizler her şeye layıksınız. Bu gündüz bakımevimizin Efeler ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Atay ve beraberindeki heyet, kreşin açılış kurdelesini keserek, gündüz bakımevinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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