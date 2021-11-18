banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor

Efelerli çocukların ikinci yuvası açıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye ikinci gündüz bakımevini kazandırdı. Mimar Sinan Mahallesi Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

AYDIN 18.11.2021, 16:44
Efelerli çocukların ikinci yuvası açıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye ikinci gündüz bakımevini kazandırdı. Mimar Sinan Mahallesi Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği projelerden biri olan gündüz bakımevinin ikincisi, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı 2383 sokak numara 5’te hizmete girdi. Açılış törenine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Aydın’daki dernek ve oda başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda ebeveyn de katıldı.

Nöbetçi kreş hizmetiyle Türkiye’de bir ilk

Başkan Atay, bünyesindeki 10 sınıfla birlikte 162 çocuğa hizmet verecek olan gündüz bakımevinin açılış töreninde yaptığı konuşmada gündüz bakımevinin nöbetçi kreş olarak da hizmet vereceğini duyurdu. Başkan Atay bu hizmetin içeriğini, “Gündüz Bakımevi’mizin farklı bir özelliği daha olacak, bu kreşimiz aynı zamanda bir nöbetçi kreş. Arkadaşınızla yemeğe gideceksiniz, özgürce yalnız zaman geçirmek isteyeceksiniz fakat çocuğunuzu bırakacak bir yeriniz yok. Böyle bir durumda saat 17.30’a kadar Efe Halk Masa’yı 444 80 09 numaralı çağrı merkezinden arayacaksınız ve saati bildireceksiniz. Çocuğunuzun kreşe kayıtlı olup olmaması, kaç yaşında olduğu fark etmeksizin, buraya emanet ederek özgürce zaman geçirebileceksiniz. Bunu da Türkiye’de ilk kez biz yapıyoruz” sözleriyle açıkladı.

“Verdiğim tüm sözlerini yerine getireceğim"

Bir sözünü daha yerine getirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadığını belirten Başkan Atay, “Seçimden önce ne söz verdiysem görev sürem bitene kadar hepsini yerine getireceğim. Bu çok anlamlı bir açılış. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, onların iyi bir eğitim alabilmeleri için onlara fiziksel altyapıyı sağlamamız gerekiyor. Kreşler açmamız gerekiyor. Çocuklarımız burada birlikte hareket etmeyi, dayanışmayı, sevgiyi, arkadaşlığı, dostluğu öğrenecekler" dedi.

Konuşmasının devamında Efeler Belediyesi’nin eğitim alanında gerçekleştirdiği hizmet ve faaliyetlere değinen Başkan Mehmet Fatih Atay, “Eğitim çok önemli; o nedenle önce EFESEM’i açtık, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına fırsat eşitliği sunmak için dershane kurduk. İlk kreşimizi açtık ve eğitim gören öğrencilere yönelik çevrimiçi eğitimler gerçekleştirdik. Efeler ilçemizde anasınıfından üniversiteye girişe kadar 52 bin öğrenci var. Bu öğrencilerin 49 binine çevrimiçi eğitim şifreleri dağıttık. Onların eğitimde eşit haklara sahip olabilmelerini sağladık" diye konuştu.

"Yeni kitap kafeler yolda"

Yeni kitap kafeleri açmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Atay, "Efeler ilçesinde saat 17.00’den sonra çocuklarımızın ders çalışabilecekleri hiçbir mekan yoktu. Türkiye’de ilk kez bu kadar güzel bir kitap kafeyi açtık. Ülkemizde bu kadar güzel bir örneği yok. Farklı illerimizde kitap kafeler var. Gidip gördüm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yapmış, orayı da gidip gördüm. En güzeli, en kalitelisi Efeler Belediyesi Kitap Kafe. Girne Mahallesi’ne ikinci Kitap Kafe’yi açtık. İki gündür gidiyorum görüyorum ki öğrenciler gidip sıraya giriyorlar. Doğu Gazi Bulvarı’na da Ocak ayı içerisinde Kitap Kafe’mizi açacağız. Ata Mahallesi Muhtarımız da bir yer önerdi. Ata Mahallesi’ne de Şubat ayında bir Kitap Kafe daha açacağız. Çocuklarımız için, eğitim için, okuma alışkanlıklarını kazanabilmeleri için, bilgiye ulaşabilmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Efeler Belediyesi sonuna kadar çocuklarımızın yanında" dedi.

“En fedakarlarımız kadınlar”

Nöbetçi kreş uygulamamızı da çok önemsediğini belirten Atay konuşmasını şu sözlerle noktaladı;

"Kadınların özgürleşmesi, sosyalleşmesi gerekiyor. Biz yerel yöneticiler olarak kadınlara bu olanakları sağlamakla sorumluyuz diye düşünüyorum. Kadınlar ailenin de bu ülkenin de en fedakarlarıdır. Onlara ne yapsak az. Tüm çalışanlarımız buranın bir an önce açılması için gece gündüz çalıştılar, çok büyük özveride bulundular. Başkan yardımcım, müdürlerim ve tüm personelime çok teşekkür ediyorum. Kreşimiz Efelerimize hayırlı uğurlu olsun."

Muhtar Çamoğlu’ndan Atay’a teşekkür

Açılışta konuşan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a mahallelerine kazandırılan İkinci Gündüz Bakımevi nedeniyle teşekkür ederek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde eğitim kurumlarımız büyük rol oynuyor. Bu kurumlarımızdan biri olan Efeler Belediyesi İkinci Gündüz Bakımevi’nin mahallemize kazandırılmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden dolayı başta Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık iyi ki varsınız başkanım" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6