Efeler’in yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi’nin ilçedeki yollarda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla kentin ulaşım ağı daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, birbiri ardına projelerini hayata geçirirken, yol çalışmalarıyla da Efeler’i daha modern ve yaşanılabilir bir kent haline getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki tüm mahallelerde yol yenileme ve yeni yol açma işlemlerine büyük bir özveri ile devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Tepecik Mahallesi’ndeki Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde bir araya gelen ekipler, burada yaptıkları görev dağılımının ardından ilçedeki yoğun mesailerine başlıyor. Yol, inşaat, makine ikmal ve elektrik olmak üzere 4 ayrı birimden oluşan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 205 çalışanıyla ilçenin dört bir yanındaki yoğun çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tepecik Mahallesi’nde bulunan stok alanındaki üretim tesisinde parke taşı üretim faaliyetlerine başladı. Geçtiğimiz aylarda belediye bünyesinde parke taşı üretimine başlanmasıyla birlikte yol yenileme çalışmalarındaki maliyetin en aza indirilmesi hedefleniyor.