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Efeler’in ulaşım ağı modernleşiyor

Efeler Belediyesi, kentin yollarını hızla yenileyerek, ilçenin ulaşım ağını daha modern bir görünüme kavuşturmaya devam ediyor.

AYDIN 27.09.2021, 16:39
Efeler’in ulaşım ağı modernleşiyor

Efeler Belediyesi, kentin yollarını hızla yenileyerek, ilçenin ulaşım ağını daha modern bir görünüme kavuşturmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Köprülü-Veysipaşa ile Mesudiye mahallelerini birbirine bağlayan Çankaya Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki çalışmalarını tamamladı. Ekipler, söz konusu caddelerde yolun eskimiş taşlarını iş makinesi ile söküp, bu caddelerde asfaltlama çalışması yaptı. Vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, yapımı biten caddelerde çevre düzenlemesi de büyük bir hızla başladı. Bu kapsamda görev alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Caddesi çevresinde çim ekimi yaptı. Ekiplerin ortaklaşa yürüttüğü işler tamamlandığında söz konusu caddeler daha modern ve kullanışlı bir görüntüye sahip olacak.

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