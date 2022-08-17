Efeler’in tarımsal ürün fabrikası ihracata hazır

Efeler Belediyesi’nin hizmete açtığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, yurt dışına satış yapma olanağı sağlayan FSSC 22000 gıda güvenlik sertifikasını aldı.

Kadınlar için hayata geçirdiği hizmetler ve ilçenin tarımsal potansiyelini ekonomik kazanca dönüştürmek için ortaya koyulduğu çalışmalarla önemli projelere imza atan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hizmete açtığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, FSSC 22000 gıda güvenliği sertifikası ile ilçenin yerel ürünlerini dünya pazarına sunmaya hazır hale geldi. Sertifikanın alınabilmesi için gerekli tüm standartları yerine getiren fabrika adına belgeyi, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, öze bir danışmanlık şirketinin Genel Müdürü Serpil Gökmen’den teslim aldı.

Sertifika töreninde konuşan Başkan Atay Efeler halkına seçimlerden önce verdiği bir sözü daha yerine getirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Bütün çalışanlarım adına çok teşekkür ederim. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarına kavuşmuş özgür bireyler olarak mutluluk içinde yaşamaları bizim için çok önemli çünkü kadınların mutlu olması demek ailenin ve toplumun mutlu olması demektir” diye konuştu.

Yüzde Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nın sertifikayı elde etmesinin, yaptıkları çalışmaların bilimsel ve doğru bir anlayışla yürütüldüğünün kanıtı olduğunu vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Atay, “Aldığımız bu belge, fabrikamızdaki kadın çalışanların emekleriyle elde edilen ürünleri tüm dünyaya tanıtma imkânı sağlıyor. Fabrikada üretilen enginar, şevketibostan, cibes otu, deniz fasulyesi, deniz börülcesi gibi ürünleri birçok ülkeye ihraç edeceğiz. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Efeler halkına ve kadınlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Kadınlara verdiği değer için Efeler Belediye Başkanı Atay’a teşekkür edip “bunların hepsi sizin sayenizde oldu” diyerek sertifikayı Başkan Atay’a takdim eden özel bir danışmanlık şirketinin Genel Müdürü Serpil Gökmen konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nın ismini ilk duyduğumuzda çok memnun olduk. Fabrikada gıda güvenliği ekibi de tüm çalışanlar gibi tamamen kadınlardan oluşuyor. Gıda güvenliği ekibinin bütün eğitimleri tamamlandı. Güvenli gıda üretebilmeleri için bütün standartlarda eğitim aldılar. Önce bütün ISO standartlarında akredite olundu, daha sonra da dünya çapında FSSC 22000 belgesinin denetimine girildi. Denetim başarıyla sonuçlandı ve Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası sertifikaya sahip oldu.”

Törenin ardından fabrikanın üretim bölümünü ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı Atay, burada yapılan çalışmaları inceledi. Üretim aşamalarıyla ilgili olarak personelden bilgi alan Başkan Atay, üretilen ürünleri bizzat paketleyip çalışanlarla sohbet etti.