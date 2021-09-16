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Efeler’in şifalı kekikleri hasat ediliyor

Efeler Belediyesi’ne ait atıl durumdaki tarım arazilerini üretime açan Başkan Mehmet Fatih Atay’ın bölgedeki kadın üreticilerle birlikte başlattığı kekik hasadı devam ediyor.

AYDIN 16.09.2021, 17:36
Efeler’in şifalı kekikleri hasat ediliyor

Efeler Belediyesi’ne ait atıl durumdaki tarım arazilerini üretime açan Başkan Mehmet Fatih Atay’ın bölgedeki kadın üreticilerle birlikte başlattığı kekik hasadı devam ediyor.

Efeler Belediyesi’ne ait Şahnalı Mahallesi’ndeki 9 dönümlük tarım arazisinde yetiştirilen kekiklerin bu yıl ikinci hasadı yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hasattan önce kekik tarlasında yabancı otla mekanik mücadele, gübreleme çalışması, çapalama ile toprak havalandırması gibi çalışmalar titizlikle gerçekleştirildi. Damla sulama sistemi ile sulama çalışmalarının da dikkatle yapıldığı kekiklerin hasadı kısa zamanda tamamlanarak, yağı ve suyu çıkarılmak üzere kurumaya bırakıldı.

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