Efeler’in özel çocuklarına özel kutlama

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye kazandırdığı Otizm Yaşam Merkezi, 15 Aralık Perşembe günü özel çocukların ve ailelerinin katılımıyla açılışının birinci yıl dönümünü kutladı.

Yedi Eylül Mahallesi’nde otizmli bireylere, tam donanımlı profesyonel bir ekiple hizmet veren Otizm Yaşam Merkezi’nde anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Merkezin kuruluş yıl dönümünde özel çocuklar pasta kesip hoşça vakit geçirirken, aileleri de çocuklarıyla ilgili bilgiler aldı. Veli toplantısının da yapıldığı etkinlikte veliler birbirleri ile sohbet edip kaynaşma imkanı buldu.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, yaptığı konuşmada açılışın birinci yıl dönümünü kutlayarak, “İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. 3 Aralık 2020’de atılmıştı temeli bu yaşam merkezinin, 15 Aralık 2021’de de açılmıştı. Otizm Yaşam Merkezi’nin 1’inci yılında sizlerle bir arada olmak istedik. Başkanımız da bizlerle birlikte olacaktı ama şu an Saraçhane Meydanı’nda. Başkanımızın gönderdiği kucak dolusu sevgi ve selamları sizlere iletiyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti 1 yıl, ama 1 yıl boyunca hep birlikte bir aile olduk burada. Başta başkanımız olmak üzere hepimiz, ben ve burada çalışan arkadaşlarım dahil iyi niyetle, samimiyetle birlikte elimizden gelen hizmeti sizlere sunmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu iyi niyetimizden, samimiyetimizden lütfen şüpheniz olmasın. 1’inci yılımız hepimize kutlu olsun. Bu merkezde hepimiz sağlıkla mutlulukla nice yıllar görelim" dedi.