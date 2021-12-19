Efeler’in Otizm Yaşam Merkezi diğer belediyelere örnek gösterildi

CHP tarafından Kayseri’de düzenlenen Engelsiz Yaşam Buluşması’nda konuşma yapan Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergin Güngör, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Efeler’e kazandırdığı Otizm Yaşam Merkezi’nden bahsederek, bu merkezin tüm belediyelere örnek olmasını diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen programda 15 Aralık Çarşamba günü Efeler’de açılışı gerçekleştirilen bölgenin en kapsamlı Otizm Yaşam Merkezi ile bu projeyi kazandıran Başkan Atay övgüyle anıldı.

Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergin Güngör programda yaptığı konuşmasında Otizm Yaşam Merkezi ile ilgili güzel dileklerini ileterek, “Geçtiğimiz günlerde Aydın’daydım. Orada bir açılış oldu. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı burada analım. Kendisi efe yüreğini açarak, orada otizm yaşam merkezi kurdu. Umarım bu merkezler diğer belediyelerde de çoğalarak devam eder. Maalesef otizm artıyor. Bu merkezlerin çok fazlasına ihtiyaç var. Konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum, hepinize sağlıklı bir dünya diliyorum.” dedi.

Öte yandan Ergin Güngör’ün konuşmasını resmi sosyal medya hesabından paylaşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Güngör’e güzel dilekleri için teşekkür etti. Başkan Atay yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partimizin Kayseri’de düzenlediği ‘Engelsiz Yaşam Buluşmaları’nda, 15 Aralık Çarşamba günü açılışını gerçekleştirdiğimiz bölgemizin en kapsamlı Otizm Yaşam Merkezi hakkında güzel dileklerini sunan Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergin Güngör’e teşekkür ediyorum. Otizm bir hastalık değil, farkındalıktır. Var gücümüzle Efeler’imiz için, vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz.”