Efeler’in mezarlıklarında budama mesaisi başladı

Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 83 mahallede yer alan 117 mezarlıkta ağaç budama ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Defin hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, rutin işlemlerin yanında mezarlıkların bakımıyla da ilgileniyor. Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, budama mevsiminin başlaması nedeniyle sorumluluk alanındaki 117 mezarlıkta ağaç ve çalıların budamasını titizlikle gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Gölhisar, Karaköy, Umurlu, Dalama, Pınardere ve Kozalaklı mahallelerinde bulunan mezarlıklarda ağaç ve çalıları özenle budayan ekipler, sorumluluk alanındaki tüm mezarlıklarda işlemlerine devam edecek.