Efeler’in Matematik Atölyesi kapılarını açtı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı içinde yapımı tamamlanan matematik atölyesi ilk kez kapılarını açtı.

Avrupa’nın en büyük ikinci açık hava Matematik ve Bilim Parkı olma özelliği taşıyan parkta hizmet vermeye başlayan Matematik Atölyesi ilk misafirlerini ağırladı. Başkan Atay’ın Efeler’i eğitim turizminin merkezi haline getirme çalışmalarının ilk adımı olarak görülen Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, farklı ülkelerden kente gelen yabancı öğrencileri ağırlarken, ülkenin dört bir yanından öğrencilere de ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede park son olarak Muğla’dan Efeler’e gelen öğrencileri konuk etti. Muğla Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ziyaretiyle, Matematik Atölyesi de kapılarını açtı. İlkokuldan lise son sınıfa kadar materyallerin bulunduğu Matematik Atölyesi, matematiği dokunarak ve yaşayarak öğrenme imkanı sunuyor. Okul müfredatına uygun şekilde hazırlanan matematik materyallerini inceleyen öğrenciler, parkın ve atölyenin hem öğretici hem de çok keyif verici olduğunu dile getirerek, Başkan Mehmet Fatih Atay’ı bu önemli projesi için kutladı.