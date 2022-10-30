Efeler’in kreşlerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye kazandırdığı gündüz bakımevlerinde eğitim gören çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı.

Başkan Atay’ın hizmete açtığı Mimar Sinan, Ata ve Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevlerindeki 3, 4 ve 5 yaşlarındaki minikler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hazırladıkları gösteriyle doyasıya yaşadı. Sınıflarını ve okul bahçesini Türk Bayrakları ve rengârenk süslemelerle bayrama hazırlayan çocuklar, şiirler okudu, marşlar söyledi ve çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Öğretmenleriyle birlikte kırmızı beyaz kıyafetler ve Atatürk baskılı tişörtlerle bayramı kutlayan çocukların sevinci görülmeye değerdi. Türk Bayrakları, balonlar ve müzikler eşliğinde kreşin bahçesinde dans eden miniklerin bayram coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.