Efeler’in kekikleri hasada hazırlanıyor

Efeler Belediyesi’nin Şahnalı Mahallesi’nde bulunan kendisine ait tarım arazisinde yetiştirdiği kekikler, hasada hazırlanıyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hasattan önce kekik tarlasında yabancı ot mücadelesi, gübreleme çalışması, çapalama ile toprak havalandırması gibi çalışmaları titizlikle gerçekleştirdi. Damla sulama sistemi ile sulama çalışmalarının özenle yapıldığı kekik tarlasında, artan sıcaklıklardan dolayı sulama süreleri de uzatıldı.

Kekiklerin çiçeklenerek doyumsuz bir güzellik oluşturduğunu söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kekik hasadının önümüzdeki haftalarda başlayacağını, kekiklerden geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok iyi bir verim almayı beklediklerini belirtti.