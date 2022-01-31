Efeler’in karakılçık ekmeği Efe Bakkal raflarında yerini aldı

Efeler Belediyesi’nin kendi tarım arazilerinde yetiştirdiği karakılçık buğdayından elde edilen mamul karakılçık ekmeği Efe Bakkal raflarında yerini aldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarım projeleriyle Efeler’in bereketli topraklarının sunduğu tarımsal ürünleri kent ekonomisine kazandırmaya devam ediyor. Atıl durumdaki arazileri üretime açan Efeler Belediyesi, Işıklı Mahallesi’ndeki 10 dönümlük arazisinde karakılçık buğdayı yetiştirmeye başlamış, 2021’nin Haziran ayındaki ilk hasatta 2,5 ton verim elde etmişti. Efeler Belediyesi’nin yetiştirdiği karakılçık buğdayından ürettiği karakılçık ekmeğinin Efe Bakkal’da satışına başlandı.

Glüten oranı düşük, A,E,K ve C vitamini ile potasyum, fosfor, demir, lif ve protein yönünden zengin bir buğday çeşidi olan karakılçık buğdayı ile ilgili olarak konuşan Başkan Atay, “Efelerimizin verimli toprakları geçmişten bu güne birçok uygarlığı beslemiş büyütmüştür. Bir dönem tarımda kendi kendine yeten ülkemiz bugün maalesef tarımsal kaynaklarını verimli şekilde kullanamıyor. Bu nedenle temel besin maddeleri dahi fiyatlarıyla el yakıyor. Ürettiğimiz karakılçık ekmeğimiz besin değeri yönünden çok zengin ve oldukça besleyici. Karakılçık ekmeğini Girne Mahallesi’ndeki Efe Bakkal’ımızda vatandaşlarımıza sunduk. Burada aracısız bir şekilde tarladan direkt raflara getiriyoruz. Uygun fiyatıyla, sağlıklı, güvenilir birçok ürünümüzle birlikte Efelerli vatandaşlarımızın tüketimine sunuyoruz” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 2 hafta önce düzenlenen Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda belediyenin yetiştirdiği enginar, kekik, şevketibostan gibi ürünlerin tanıtımını yapmış karakılçık ekmeği de tanıtımda Efelerli vatandaşların en çok ilgi gösterdiği ürünlerden biri olmuştu.