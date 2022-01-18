Efeler’in gençleri kitap kafelere akın ediyor

Efeler halkı için modern yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın üçüncüsünü Orta Mahalle’de hayata geçirdiği Kitap Kafeler, gençlerin yoğun ilgisiyle doluyor.

Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı No: 220/A adresinde geçtiğimiz hafta coşkulu bir törenle hizmete açılan üçüncü Kitap Kafe, ders çalışmak isteyen gençlere ev sahipliği yapıyor. Üçüncü Kitap Kafe’nin Adnan Menderes Üniversitesi’ne (ADÜ) yakın bir konumda, dolayısıyla yurtların ve öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede açıldığı için şanslı olduğunu aktaran öğrenciler, Başkan Atay’a teşekkür etti.

Ders çalışmaya elverişli ve nezih ortamı, internet bağlantılı bilgisayarları ve ücretsiz ikramlarıyla Efelerli gençlerin gözdesi olan kitap kafelerin artacağını belirten Başkan Mehmet Fatih Atay, her ay bir Kitap Kafe açılacağını müjdelemişti. Başkan Atay’ın bu sözünü takdirle karşılayan Efelerli öğrenciler, Üçüncü Kitap Kafe’de belediyenin internet televizyonu Efeler Belediyesi TV’ye konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Orta Mahalle’de açılan Kitap Kafe’nin çok güzel ve düzenli olduğunu ifade eden Şakir Teter, "Evim buraya çok yakın olduğu için yeni Kitap Kafe’nin burada açılmasına çok sevindim, sık sık gelmeye çalışacağım. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ın Efeler halkına hizmetleri umarım artarak devam eder" dedi.

Bölgede ders çalışabilecek bir yerin bulunmadığını ve Kitap Kafe’nin açılışına sevindiğini kaydeden Ayşegül Sezen, “Buraya Kitap Kafe açılması beklediğim bir şeydi çünkü bu bölgede ders çalışabileceğimiz bir mekan ne yazık ki yoktu. Kütüphaneyi de çok kalabalık olduğu için tercih edemiyorduk. Kitap Kafe’nin açılmasına çok sevindik. Okulumuza da yakın olduğu için sınav haftamı burada geçirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Atay’a teşekkür eden Hüseyin Dal, “Kitap Kafe çok gerekli ve faydalı bir hizmet. İnsanları, öğrencileri, gençleri düşünen bir belediye başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Başkan Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ederiz" dedi.

“Okulum dolayısıyla Efeler’de yaşıyorum. Kitap Kafe’nin ortamını çok sevdim" ifadelerini kullanan Rümeysa Alev, "Sadece ders çalışmak için değil, kitap okumak için de sıklıkla Kitap Kafe’yi tercih ediyorum. Kitap Kafeler insanları okumaya yöneltmek ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak için çok faydalı bir hizmet. Bu nedenle başkanımız Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öğrenci Enes Emre Dönmez, “Kitap Kafe çok özel ve güzel bir yer. Üniversite için Efeler’e geldim, bu ilk senem. Benim gibi ders çalışmak için burayı tercih eden öğrencilerin bulunduğu, çok hoş ve nezih bir yer. Ders çalışmanın dışında, kendimle baş başa vakit geçirebileceğim, kitap okuyabileceğim bir yer olduğu için sık sık Kitap Kafe’ye geleceğim" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarının önerisi üzerine Kitap Kafe’ye geldiğini ve çok beğendiğini kaydeden Neslihan Daştan ise, "Ortamı, dizaynı ve konumu açısından harika bir yer. Yardımsever, öğrenci dostu ve başarılı bir belediye başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ederiz" dedi.