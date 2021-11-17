Efeler’in filmleri uluslararası başarılarına devam ediyor

Efeler Uluslararası Çevre Film Günleri kapsamında çekilen filmlerden ’Insight’ (İdrak), Güney Afrika ve Hindistan’daki film festivallerinde seçkiye giren eserler arasında yer aldı.

Efeler Belediyesi’nin 2019 yılında düzenlendiği Efeler Uluslararası Çevre Film Günleri’nde beyaz perdeye aktarılan filmler, bölgede ve dünyada yaşanan çevre sorunlarını sanatın dilini kullanarak dünya kamuoyuna anlatmaya devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın çağrısı üzerine Efeler Uluslararası Çevre Film Günleri’ne katılan yerli ve yabancı film yapımcılarının eserleri, uluslararası film festivallerinde başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak Efelerli vatandaşların da rol aldığı Rus yapımı ’İdrak’ filmi, Güney Afrika ve Hindistan’ın uluslararası boyuttaki After Life Film Festivali ve 5’inci Uluslararası Folklor Film Festivali’nde seçkiye giren eserler arasında yer alma başarısına imza attı.

İdrak filminin yönetmeni Addis Gadzhiev, festival sürecine ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu; “Filmimizin çekimleri üzerinden iki yıl geçti. Bu süreçte pandeminin getirdiği zor zamanlarla izolasyon ve sevdiklerimizin kaybını yaşadı. İdrak’ı çekerken, filmimizin bölümlerinden biri olan ‘Salgın’ temasının gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim. Pandemi nedeniyle filmi festivallere gönderememiştim. Ve şimdi neredeyse tüm festivallerin çevrimiçi platforma taşınması nedeniyle harika bir haber veriyorum. İdrak, uluslararası boyutta beyaz perdeye giriyor. Filmin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Filmin senaristi tiyatro sanatçısı Kadri Özcan ise kazanılan başarıyla ilgili olarak, “Efeler’e gelip kısa film için yazmaya ve çalışmaya başladığımda, tek düşüncem vardı. Geleceğe ne bırakacaksın? Çocuklarım geldi gözüme ve geleceği hayal etmeye çalıştım. Bugün sesimizi yükseltmezsek ne zaman söyleyecektim sözümü, sözümüzü. Biz sözümüzü İdrak filminde söyledik. Görülüyor ki uluslararası platformlarda da sesimiz duyuluyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İranlı yönetmen Mirabbas Khosravinecad’ın Efeler Uluslararası Çevre Film Günleri için çektiği ’Aydın’ filmi de, Tahran Film Festivali ve Farj Film Festivali başta olmak üzere pek çok festivalde gösterime girmiş, ödüller almıştı.