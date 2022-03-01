Efeler’in enginar yavru vatana uzanacak

Efeler Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeş şehri Güzelyurt Belediyesi, kadın istihdamına ve tarımsal üretime katkı sağlayacak projede ortak oldu. Proje kapsamında Efeler’in enginarı yavru vatan topraklarında hayat bulacak.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belediyeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve K.K.T.C. belediyelerinin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ortaklığında iş birliği programı düzenleniyor. 800 belediyenin projeleriyle başvuruda bulunduğu programda hibe destek almaya hak kazanan 9 proje arasında Efeler Belediyesi’nin Güzelyurt Belediyesi ile gerçekleştireceği proje de yer aldı.

’Efeler’den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu’ isimli proje kapsamında Efeler enginarının yavru vatanda ayrılan 4 dönümlük arazide yetiştirilmesi planlanıyor. Kadın istihdamına da katkı sağlaması amaçlanan konu ile ilgili olarak Efeler Belediyesi’nin Mart Ayı 1. Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yapılacak çalışmanın Efeler enginarının tanıtımının sağlanmasına olumlu etkisi olacağını, bunun yanı sıra katma değer sağlanacağını ifade etti.

Efeler Belediyesi meclis üyelerinin de içinde bulunduğu bir heyetle Güzelyurt’a ziyaret gerçekleştirileceği, proje kapsamında yapılacak çalışmaların yerinde görüşülüp her iki belediye arasında fikir alışverişinde bulunulacağı bildirildi.