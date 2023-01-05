Efeler’in ekiplerinden geniş çerçeveli temizlik

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü daha temiz bir çevre oluşturmak ve halk sağlığı için, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarına hız verdi. Ekipler, belediyenin görev ve sorumluluk alanında bulunan tüm parkları mobil yıkama araçları kullanıp köpüklü ve tazyikli suyla yıkıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının bu çerçevedeki son adresi Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı oldu. Efeler’de ve Aydın’da bir ilk olan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nı dip bucak temizleyen ekipler, oturma alanları ve oyun gruplarını özel karışımların kullanıldığı buharlı sularla dezenfekte ederek ziyaretçilerin kullanımına sundu.