Efeler’in Dünya Tiyatro Günü’ne özel oyunu tiyatroseverlerle buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, hayata geçmesine öncülük ettiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun hazırladığı “Entrikalı Dolap Komedyası” isimli oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleriyle kentin sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi’nde izleyiciyle buluşan oyun, salonu dolduran vatandaşlara hoş bir gece yaşattı. Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına’nın yönettiği iki perdelik komedi oyununda rol alan şehir tiyatrosu eğitmenleri ve atölye öğrencileri Efelerli vatandaşlarla buluştu. Yoğun ilgi gösterilen oyunun sergilendiği salonda boş yer kalmadı. Doluluk nedeniyle izleyemeyen vatandaşlar için ilerleyen günlerde tekrar sahneleneceği bildirilen oyunun sonunda Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münir Alikoç, tüm oyuncular adına yönetmen Serkan Fırtına’ya teşekkür edip çiçek takdim etti.