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Efelerin dev festivali başladı

Efeler Belediyesi tarafından “Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme” temasıyla düzenlenen; sergi, panel, söyleşi, mutfak çalışmaları ve konser gibi çeşitli etkinliklerle 3 gün boyunca sürecek olan Efeler Gastronomi Festivali başladı.

AYDIN 26.03.2022, 15:08
Efelerin dev festivali başladı

Efeler Belediyesi tarafından “Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme” temasıyla düzenlenen; sergi, panel, söyleşi, mutfak çalışmaları ve konser gibi çeşitli etkinliklerle 3 gün boyunca sürecek olan Efeler Gastronomi Festivali başladı.

“Marka Kent Efeler” için hayata geçirdiği projelerle dur durak bilmeden çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye özgü tatları ve Ege bölgesinin gözde lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlediği Efeler Gastronomi Festivali’nin açılışı, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenen coşkulu törenle gerçekleştirildi. Törene Başkan Atay ve eşi Güneş Atay ile birlikte; Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Nedim Atilla, usta tiyatro sanatçısı Mustafa Alabora, siyasi partilerin yöneticileri, temsilcileri, Efeler Belediyesi’nin meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Efeler Gastromi Festivali’nin açılışı dolayısıyla Başkan Atay’a telgraf gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında; “Efeler Gastronomi Festivali’nin açılış törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Tarih boyunca yemek kültürü anlamında çok zengin olan Ege Bölgemizin Efeler ilçesinde düzenlenen bu festival için Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ı ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor; Gastronomi Festivali’nin açılışına katılan tüm misafirlerimizi sevgiyle selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmasında Efeler’in antik çağlardan günümüze bereketin ve bolluğun simgesi olan çok verimli topraklara sahip olduğunu söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bu verimli topraklardan elde edilen ürünler çok özel ürünler. Efeler ilçemizdeki bu özel ürünlerin, bu güzelliklerin yalnız Türkiye’de değil bütün dünyada tanınması için bu festivali gerçekleştirdik” dedi. Festivalin sadece bir yemek yarışması gibi düşünülmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Atay, Efeler’de tarih boyunca gelişmiş damak tadının Türkiye için, gastronomi için ne kadar önemli olduğunu bu festivalle göstereceklerini söyledi. Efeler Belediye Başkanı Atay konuşmasının devamında, “Biz bu festivalimizi 2 yıl önce yapacaktık. Bütün çalışmaları hazırladık ama ne yazık ki Covid-19 nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Bugün belki de bu festivalin üçüncüsünü düzenliyor olacaktık ama birincisini düzenlemek durumunda kaldık. İlk kez yaptığımız bu gastronomi festivalinde elde edeceğimiz başarı bundan sonra yapacağımız gastronomi festivalleri için bizlere büyük bir ışık tutacak. Festival boyunca yapılacak söyleşileri, panelleri, yarışmaları izlemenizi çok önemsiyorum. Çok önemli bilim insanları festivalimizde yer alacak. Kendilerinin bizlerle paylaşacağı, ilk kez öğreneceğimiz bilgiler olacak. Lütfen bu söyleşilere, panellere ilgi gösterelim” diye konuştu. Festival boyunca birbirinden renkli etkinliklerin olacağını belirten Başkan Atay, “Bu akşam bir dj gösterimiz var. Festivalimizin son günü olan pazar günü de Gülşen konseriyle bu festivalimizi taçlandıracağız. Hepinize iyi eğlenceler, mutluluklar diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.

“Mitolojiden Günümüze Zeytin Ağacı” temalı fotoğrafları festival boyunca sergilenecek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Sevgili Efelerliler, sevgili Aydınlılar, hepinizi hem kendi adıma hem de başkanımız Tunç Soyer adına saygıyla selamlıyorum. Kendisi bugün burada bulunamadı benden rica etti, İyi ki de gelmişim. Buraya geliş nedenim bir fotoğraf sergisi. Zeytin ağacı çok görkemli bir ağaç. Eski bir ağaç. 40 bin yıllık geçmişi olduğu biliniyor. Evet, bu kutsal ağacın bir sergisini sizlere sunmakla gurur duyuyorum. Bu fotoğrafları umarım beğenirsiniz. Beni buraya davet ettiği için Başkan Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ediyorum”

Açılışta konuşan isimlerden bir diğeri de Slow Food Kurucu Türkiye Lideri Nedim Atilla’ydı. Atilla Efeler mutfağının önemine değindiği konuşmasını şunları söyledi;

“Bugün çok değerli sanatçı dostlarımız, sevgili aşçılarımız, değerli bilim insanları, gastronominin tüm bileşenleri burada. Efeler Belediyesi bu kadar güzel insanı bir araya getiriyor. 3 gün boyunca Efeler’de bu güzel zaman dilimini yaşayacağız. Slow Food şu gördüğünüz festivalin ta kendisidir. Slow Food iyi temiz ve adil gıdayı savunur. Sevgili Bakanımız Suat Çağlayan’ın sözünü ettiği fotoğraflarındaki zeytin ağaçları, kadim kültür işte slow food öncelikle bu yerleşik kadim kültürü savunur. Biz elbette zeytinden ve zeytinyağından yanayız. Çünkü hemşehrimiz Herodot dediği gibi, yeryüzünün bilinen en güzel gökyüzünün altında kuruldu bu coğrafya. Yeryüzünün en güzel gökyüzü altındayız bugün. Burada inanılmaz yerleşik bir gastronomi kültürü var. Sabah TRT 1’e beni davet ettiler. Bu festivalle ilgili olarak yarım saat konuştum. Yine de bitmedi bu bölgenin coğrafi ve gastronomik zenginlikleri üzerine konuşacaklarım. Birbirinden harika zeytinyağlı yemekler. Hamur işleri, et yemekleri inanılmaz. Efeler’de yaşayanlar evlerinde çok büyük bir kültürü yaşatıyorlar. Bu yemeklerin yaşaması lazım. Başta Hazer Şef olmak üzere buradaki tüm şefler biliyorum ki o müthiş geleneksel mutfak kültürümüzü yarınlara taşımak, çocuklarına, torunlarına o yemekleri öğretebilmek için çaba harcayacaklar. Yemek yarışmalarına 30 yarışmacı katılıyor. Bütün yemeklerin, tatlıların belirleyici unsuru, incir. Hani Evliya Çelebi demiş ya ‘Bir yerden geçtim, dağlarından yağ ovalarından bal akıyordu’ diye, doğru demiş. Türkiye’de en çok enginar üretilen coğrafya burası. Nefis enginar yemekleri var. Hazer Şef de yarın nefis enginar yemekleri sunacak. Kendisi dedi ki ‘Sunacağım yemekleri Efeler’deki bir pazardan almak isterim’ çünkü buranın bu zenginliğine o da inanıyor, biz de inanıyoruz. Bu nedenle bu önemli gastronomi etkinliğini düzenleyen Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a bütün Efelerliler, Aydınlılar, Egeliler, Türkiye’de yaşayan herkes olarak saygı göstermeliyiz, çok önemli bir iş yapıyor kendisi.”

Konuşmaların ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, festivalin açılış törenine katılanlarla birlikte kırmızı kurdeleyi keserek 3 gün boyunca sürecek dev şöleni başlattı. Açılışın ardından Başkan Atay; festivalin ilk etkinliği olan Eski Kültürü Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan’ın “Mitolojiden Günümüze Zeytin Ağacı” sergisi ile Aydın Ticaret Borsası’nın, üreticilerin ve gıda işletmelerinin stantlarını davetliler ve törene katılanlarla birlikte ziyaret etti.

Dolu dolu geçen festivalin ilk gününde saat 15.00’te moderatörlüğünü Slow Food Kurucu Türkiye Lideri Nedim Attilla’nın yaptığı, “Batı Anadolu’da Zeytinyağı Kültürü” konulu panel, 16.00’da Aydın Profesyonel Aşçılar Derneği’nin Mutfak Atölyesi çalışmaları, 17.00’de Gastroarkeolog Doç. Dr. Ahmet Uhri’nin söyleşisi düzenlendi.

En lezzetli etkinliklerinden biri de saat 17.30’da yapılan yemek yarışması oldu. En iyi tabağı sunmak için kıyasıya bir mücadeleye girilen “Yemekler Yarışıyor” isimli yarışmada enginar yemekleri ve zeytinyağlılar, festival sofrasını süsledi. Mehmet Aydın’ın üçüncü, Berna Toyran’ın ikinci olduğu yarışmada Fatma Kızıltepe’nin hazırladığı yemek, yarışmanın en lezzetli tabağı seçildi. İlk günün son etkinliğinde ise festivale katılanlar, Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın sergilediği dj performansıyla eğlenceye doydu.

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