Efeler’in 2023 yılı bütçesi belli oldu

Efeler Belediyesi’nin 2023 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edilerek 1 milyar 56 milyon 637 bin TL olurken, müdürlükler arasında en fazla ödeneği Fen İşleri Müdürlüğü aldı.

Efeler Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumu Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karar bağlanırken, gündemin en dikkat çeken maddesi 2023 yılı bütçe görüşmeleri oldu. 2022 yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşülmesinin ardından Cumhur İttifakı adına söz alan AK Partili Meclis Üyesi İsmail Hakkı Eser, gündem maddesinin beklenenleri karşılamadığını belirterek, ret oyu verdiklerini belirtti. 2022 yılı Performans Programı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesinin ardından oylamaya geçilirken, gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

2022 yılı Gelir Ücret Tarifesi’ne yeni bir gelir kaleminin eklenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu da görüşülerek kabul edildi. Buna göre 2022 Gelir Ücret Tarifesi’ne Yıkım Ruhsatı Düzenleme Ücreti adıyla yeni bir gelir kalemi eklendi. Yıkım Ruhsatı Düzenleme Ücreti, bin metrekareye kadar yapı için bin metrekare dahil 340 TL, bin metrekare üzeri yapı için ise 0,34 TL çarpı yapı alanı olarak uygun görüldü.

2023 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşülerek, Efeler Belediyesi’nin 2023 yılına ilişkin tahmini bütçesi de 1 milyar 56 milyon 637 bin TL olarak belirlendi.

Belirlenen bütçenin müdürlükler arasındaki dağılımı ise şu şekilde, Özel Kalem Müdürlüğü 12 milyon 884 bin TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 69 milyon 200 bin TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 4 milyon 338 bin TL, Bilgi İşlem Müdürlüğü 8 milyon 407 bin TL, Yazı İşleri Müdürlüğü 7 milyon 284 bin TL, Teftiş Kurulu Müdürlüğü 1 milyon 176 bin TL, Hukuk İşleri Müdürlüğü 4 milyon 562 bin TL, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 22 milyon 719 bin TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 8 milyon 930 bin TL, Fen İşleri Müdürlüğü 456 milyon 153 bin TL, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 23 milyon 343 bin TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 58 milyon 245 bin TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü 74 milyon 22 bin TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 41 milyon 221 bin TL, Temizlik İşler Müdürlüğü 164 milyon 42 bin TL, Zabıta Müdürlüğü 44 milyon 134 bin TL, Sağlık İşler Müdürlüğü 19 milyon 961 bin TL, Mezarlıklar Müdürlüğü 20 milyon 373 bin TL, Veteriner İşleri Müdürlüğü 5 milyon 681 bin TL, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 2 milyon 573 bin TL, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 4 milyon 345 bin TL, Dış İlişkiler Müdürlüğü 3 milyon 44 bin TL olarak belirlendi. Toplam 1 milyar 56 milyon 637 bin TL olan gider bütçesinde en fazla ödeneği ise Fen İşleri Müdürlüğü aldı.