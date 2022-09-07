Efeler’in 100. yıl Kurtuluş Etkinlikleri başladı

Efeler Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü, ’Kurtuluş Etkinleri’ ile kutluyor.

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği 100’üncü Yıl Kurtuluş Etkinlikleri’nin ilki Gazeteci Yazar Yaşar Aksoy’un söyleşisi ile başladı. Efeler’in İsyanı Kuvayı Milliye Direnişi adlı söyleşi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Söyleşiye, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmasına, Efeler’e kazandırdığı önemli projeler nedeniyle Başkan Atay’ı kutlayarak başlayan Gazeteci Yazar Yaşar Aksoy, “Efeler’de gördüğüm projeler beni çok etkiledi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği önemli merkezleri ziyaret ettim ve takdirle karşıladım. Otizmli çocuklar için yapılan Otizm Yaşam Merkezi, ücretsiz psikolojik destek hizmeti veren, mimarisiyle, temizliği ile dikkat çeken Psiko-Sosyal Destek Merkezi, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı ki ben hayatımda böyle bir yer görmedim. Hanımevleri, çok sayıda açılan kitap kafeler harika projeler. Koyu Beşiktaş taraftarı olduğum için Süleyman Seba Parkı’nı ziyaret edince de gözyaşlarımı tutamadığımı belirtmek istiyorum. Ayrıca Danişmentli İsmail Efe Heykeli de çok anlamlı ve etkileyici. Her biri için Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ı bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

Kurtuluş Savaşı’nı yaşayan anne ve babasının hatıralarını aktaran Gazeteci Yazar Yaşar Aksoy, “Anneme; ‘İstiklal Savaşı’nda seni etkileyen tek bir anı paylaş benimle ve o benim de hatıralarımda yer etsin’ diye sorduğumda, annem bana ‘bayrak’ diye cevap verdi. Yunanlar İzmir’de bayraklarımızı yakmış, tüm Türk Bayraklarını toplayarak ateşe vermişler. Bizlerse intikamımızı almış ve 8 Eylül günü Mustafa Kemal Atatürk’ü İzmir’de gelincik tarlası gibi kıpkırmızı bayraklarla karşılamışız. Tüm Türk anaları, evlerinde ne kadar kırmızı örtü, elbise, kumaş varsa, üzerine ay yıldız işleyerek kendi bayraklarını dikmişler. Ben de size o gün bir teyzemin evine astığı bayrağı getirdim” diyerek, 100 yıllık bayrağı katılımcılara gururla gösterdi.

‘Efeler’in İsyanı Kuvayı Milliye Direnişi’ adlı söyleşisini, tarihi fotoğraflarla destekleyen Yaşar Aksoy katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Aksoy, söyleşi sonunda kendisini dileyen kalabalık tarafından ayakta alkışlandı.