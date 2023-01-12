Efeler’e kanat desteği

Futbola 1461 Trabzon’da başlayan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Yiğit Köse sırasıyla, Trabzonspor, Giresunspor, Manisaspor, Trabzon Faroz, Eynesil Belediyespor, Arhavispor, Karaman FK, Sorgun Belediyespor takımlarında forma giydi. 2 sene önce Fatsa’da profesyonel kariyerine başlayan yeni transfer, sezonun ikinci yarısında Efeler 09 SFK’nın başarısı için ter dökecek. Bölgesel Amatör Lig’de 41 maç oynayan Yiğit Köse 1 kez gol sevinci yaşarken, 3. Lig’de 47 ve Türkiye Kupası’nda da 3 kez mücadele etti.

Transferin ardından açıklama yapan Efeler 09 SFK yönetimi, sezonun ikinci yarısında yeşil beyazlı formayı terletecek olan oyuncuya “Hoşgeldin’ diyerek “Ligin ikinci yarısında yeşil beyazlı formamızı giyecek olan yeni transferimiz Yiğit Köse’ye hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.