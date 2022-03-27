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Efeler’e bahar Gastronomi Festivali ile geldi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Efeler mutfağını dünya çapında tanıtmak amacıyla düzenlediği Efeler Gastronomi Festivali devam ediyor.

AYDIN 27.03.2022, 10:45
Efeler’e bahar Gastronomi Festivali ile geldi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Efeler mutfağını dünya çapında tanıtmak amacıyla düzenlediği Efeler Gastronomi Festivali devam ediyor.

Hafta sonu tatilini ve havaların ısınmasını fırsat bilen binlerce vatandaş, festivale ev sahipliği yapan Pınarbaşı Mesire Alanı’na akın etti. Usta Şef Hazer Amani, duayen tiyatro sanatçıları Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve başarılı iş insanı Banu Zeytinoğlu’nun Efeler halkıyla buluştuğu festivalin ikinci günü, birbirinden renkli etkinliklerle coşku içinde geçti.

Sabahın erken saatlerinde gıda stantlarının açılmasıyla başlayan ikinci gün etkinlikleri, festivalin düzenlenmesinde büyük emeği olan Slow Food Kurucu Türkiye Lideri Nedim Atilla’nın modere ettiği ’Coğrafi İşaretler ve Marka Olma’ isimli söyleşiyle devam etti. Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (Yücita Ağı) Kurucu Üyesi Pınar Nacak’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Nacak, Efeler’de doğan güneşin altında yetişen her şeyin bir marka olduğunu söyledi. Bu ürünlerin değerinin iyi bilinmesi gerektiğini belirten Nacak, “Coğrafi işaret eşittir memleket meselesidir. Yöreye, ürüne, üreticiye sahip çıkmaktır” diyerek konunun önemine dikkat çekti. Kentin marka olması için insanların gidip görmek istedikleri bir yer olması gerektiğini vurgulayan Pınar Nacak, “Coğrafi işaret yöre için dünyaya açılan bir tanıtım anahtarıdır” diye konuştu.

Festivalde büyük emekleri olan bir diğer isim Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk’in moderatörlüğünü yaptığı, Mutfak Dostları Derneği Başkanı ve Milliyet Gazetesi köşe yazarı Zeynep Kakınç’ın konuk olduğu söyleşide Kakınç bir de sunum yaptı. Gastronomi şehri olmanın inceliklerini anlatan Kakınç, bunun için en önemli unsurların doğallık, sürdürülebilirlik ve yöresellik olduğuna dikkat çekti.

Festivalin ilk gününde başlayan mutfak atölyesi çalışmalarının ikinci gün aşçısı ise usta şef Hazer Amani oldu. Efeler’e özgü lezzetleri hazırlamak için kolları sıvayan Amani, hazırladığı yemeklerdeki malzemeleri cumartesi pazarında yaptığı alışverişle temin etti. Hazer Şef’in pazar alışverişi, Efeler esnafıyla girdiği renkli diyaloglara sahne oldu. Efeler Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda üretilen konserve enginar ürünleri de usta şefin tabağına tat kattı. Amani, tamamen ilçenin yerli ürünlerini kullanarak hazırladığı pilava ise ’Efe Pilav’ adını verdi. Mutfak atölyesi çalışmasında hünerlerini sergilerken lezzet sırlarını da paylaşan Hazer Amani’nin yemekleri, festivalin minik konuklarına ikram edildi.

Türk tiyatrosunun dev isimleri Haldun Dormen ve Mustafa Alabora’nın konuk olduğu ’Sağlıklı Uzun Yaşam’ söyleşisinin moderatörlüğünü, aynı zamanda Alabora’nın hayat arkadaşı olan iş insanı Banu Zeytinoğlu yaptı. Samimi bir ortamda geçen söyleşide usta sanatçılar, Efelerli vatandaşların sorularını yanıtladı. Başkan Atay’ın çalışmalarından övgüyle bahseden Haldun Dormen ve Mustafa Alabora, özellikle kadınlara yaptığı pozitif ayrımcılığın öneminin altını çizdi. Sanatçılar, sadece kadınların çalıştığı tarımsal ürün fabrikasını memnuniyetle karşıladıklarını söylediler. Söyleşinin ilerleyen dakikalarında müjdeler veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Otizm Yaşam Merkezi’ni hizmete açtıklarını hatırlatarak bölgenin en büyük Alzheimer merkezini de inşa edip hizmete sunacaklarını duyurdu. Minik bir izleyicinin sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yönelttiği soruyu da yanıtlayan Atay, “Hiç merak etme, ben de tıpkı senin gibi can dostlarımızı çok seviyorum ve önemsiyorum. Onlar için konuk evleri açmayı planlıyorum. Örneğin sen annenle, babanla tatile çıkarken can dostunu bize emanet edebileceksin. Onlara gereken her türlü özeni göstererek hassasiyetle bakacağız” diye konuştu.

En iyi lezzeti sunmak için kıyasıya bir mücadeleye girilen ’Yemekler Yarışıyor’ isimli yarışmada Aydın yöresinin birbirinden güzel et yemekleri festival sofrasını süsledi. Yarışmanın ardından yapılan jimnastik ve zumba gösterisi, festivale katılan binlerce vatandaş tarafından keyifle izlendi. İkinci günün son etkinliğinde ise Aydın’ın efeleri sahne aldı. Efeler’in sergilediği zeybek oyunu büyük beğeni topladı.

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