Efeler’den, personellerine pandemi desteği

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan Efeler Belediyesi Temizlik, Sağlık ve Mezarlık İşleri Müdürlüğü personellerine bin TL ikramiye verilecek.

Efeler Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Efeler Belediyesi’nden personellerine ikramiye müjdesi geldi. Covid-19 ile mücadele sürecinde gösterdikleri fiili çalışma ve katkıları nedeniyle Temiz, Sağlık ve Mezarlık İşleri Müdürlüğü birimlerindeki kadrolu ve hizmet alımı suretiyle görev yapan personele bin TL tutarında ikramiye ödenmesi konusunda Başkan Atay’a yetki verildi.

“Komisyonlarca uygun bulunmadı”

Bir önceki meclis toplantısında MHP’li meclis üyelerince esnafa yönelik verilen ve komisyonda görüşülmek üzere gündeme alınan, pazarcı esnaflarından 5 yılda bir alınan tahsis belgesi ücretinin kaldırılması ve pandemide ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara tek seferlik olmak kaydıyla bin TL’lik maddi destek sağlanması ile ilgili önergeler, komisyonlar tarafından uygun bulunmayarak reddedildi.