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Efeler’den mezarlık ziyaretlerinde ulaşım hizmeti

Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde Efeler’deki Kemer ve Tellidede Mezarlıklarındaki yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis aracı hizmeti sağladı.

AYDIN 19.07.2021, 21:36
Efeler’den mezarlık ziyaretlerinde ulaşım hizmeti
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Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde Efeler’deki Kemer ve Tellidede Mezarlıklarındaki yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis aracı hizmeti sağladı.

Efeler’deki mezarlıklar, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlarla doldu taştı. Efeler Belediyesi, etkisini oldukça artıran sıcaklıklarla birlikte, arife günü mezarlıklara ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların hizmetine koştu. Belediyenin ücretsiz servis araçları saat 10.00’dan itibaren her saat başı Bey Cami önünden Kemer ve Tellidede Mezarlıklarına hareket etti. Efeler Belediyesi’nin bu hizmetinden çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkürlerini iletti.
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