Efeler’den kurtuluşunun 100. yılına özel konser

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı, Efeler Belediyesi tarafından 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerle kutlandı.

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği 100’üncü Yıl Kurtuluş Etkinlikleri, 8 Eylül Perşembe günü saat 21.00’de gerçekleşen ’100’üncü Yıl Özel Konseri’ ile son buldu. Etkinliklerin son gününde Soprano Olcay Şahin, Piyano Janna Sarıtaş ve Viola Luiza Mardukhanova’nın muhteşem performansıyla coşan dinleyiciler, bir yandan şarkılara eşlik ederken bir yandan da dans etti.

Konserin sonunda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay sanatçılara çiçek takdim etmek için sahneye çıktı. Pınarbaşı Mesire Alanı’nın yaz etkinlikleri ile yeniden eski güzel günlerine döndüğünü hatırlatan Başkan Atay, “Özellikle gençler için her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Sanatçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Harika bir final oldu. Bizleri kırmayarak bu önemli günde yanımızda oldunuz. Gecemizi renklendirdiniz. Sizlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.