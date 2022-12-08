Efeler’den kitap bağışı çağrısı

Efeler Belediyesi, sosyal medya üzerinden “Efeler’de bilgi ve iyilik elden ele yayılsın” sloganıyla yaptığı paylaşımla Kitap Kafeler için vatandaşlara kitap bağışı çağrısında bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hayata geçirilen Kitap Kafeler gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. İlçe genelinde açılan Kitap Kafeler öğrencilere destek olurken, Efeler Belediyesi, sosyal medya üzerinden vatandaşlara seslenerek kitap bağışı yapılması konusunda çağrıda bulundu.

Konu ile ilgili Efeler Belediyesi’nden yapılan paylaşımda “Kitap Kafelerimiz, kitap bağışlarınızla zenginleşiyor. Raflarınızdaki eserleri Kitap Kafelerimize bağışlamak için belediyemizi arayabilirsiniz. Haydi Efeler, bilgi ve iyilik elden ele yayılsın” ifadelerine yer verildi.