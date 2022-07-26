Efeler’den doğru tercih için üniversite danışmanlık hizmeti

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrencilere üniversite tercih danışmalığı hizmeti vermeye başlıyor.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Efeler’de yaşayan binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin heyecanına kayıtsız kalmayan Efeler Belediyesi, öğrencileri tercih günlerinde yalnız bırakmıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hizmete sunduğu EFESEM, 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki üniversite tercih günlerinde rehberlik hizmeti sunmaya başlıyor. EFESEM’in lise tercih günlerinde de yüzlerce öğrenciye destek olduğunu hatırlatan Başkan Atay, “Uzman öğretmenlerimizden ücretsiz tercih danışmanlığı almak isteyen öğrencilerimiz EFESEM’in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 adresindeki hizmet binasını hafta içi her gün 9.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirler. Gençlerimiz öğretmenlerle yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en doğru tercihi yapabilecekler. Tüm öğrencilerimizin hayallerindeki okula yerleşmelerini diliyorum” dedi.