Efeler’deki Spor ve Kültür Salonu yenilendi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü projeleri arasında yer alan bir süredir tadilat ve onarım işlemleri devam etmekte olan Spor ve Kültür Salonunun çalışmaları tamamlandı. Atıl durumda bulunan spor salonu, yapılan tadilat çalışmalarından sonra gençlerin ve sporcuların gözde mekanlarından bir yer haline dönüşecek.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği 10 yıllığına tahsis edilen Spor ve Kültür Salonu Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün çalışmaları neticesinde Aydın halkının hizmetine açıldı. 308 kişilik seyirci tribünü olan, son derece modern spor salonun içerisinde gençlerin basketbol, voleybol müsabakalarını ve rahatça antrenmanlarını yapabilecekleri spor sahası, okçuluk salonu ve birçok spor branşları için çok amaçlı salonlar bulunuyor. Ayrıca spor salonunda sporcular için günün stresinden ve yorgunluğundan sıyrılabileceği, vücudun dinlenmesini sağlayan sağlık kabini olan sauna, duş kabinleri bulunuyor.

"Hedef olimpiyatlar"

Gençlerin yapmak istedikleri her türlü sporu yapabilecekleri bir alt yapı oluşturmak için çalıştıklarını belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Sporcularımız en iyi şartlarda, salonlarda antrenmanlarını yapması için çalışmaya devam ediyoruz. Nice şampiyonlar bu salonlarda yetişecek, nice kupalar, ödüller bu salonlarda yetişen sporcular tarafından alınacak. Yenileme çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz 8 bin 500 metrekare alana sahip spor salonumuzda birçok spor branşının yanında gençlerimiz için tiyatro, halk oyunları çalışmalarını yapabilecekleri sahne yer alıyor. Efeler Merkez ilçemizde halkımıza ve gençlerimize bir spor salonu daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.