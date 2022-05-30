Efeler’deki Matematik ve Bilim Parkı Osmangazi Üniversitesi’ni ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, çocukların matematik ve bilimle iç içe yetişmesini sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerini ağırladı.

Efeler Belediyesi’nin Kemer Mahallesi’nde hizmete açtığı, Aydın’da bir ilk olan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçiler ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte parkı ziyaret etti. Prof. Dr. Kürşat Yenilmez ve Dr. Öğretim Üyesi Ayla Ata Baran eşliğinde Matematik ve Bilim Parkı’nı gezen öğrenciler, parkın önünde hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, daha önce böyle bir tesis görmediklerini belirterek, “Çocukların matematiği ve bilimi sevmesi açısından çok önemli bir tesis olduğunu düşünüyoruz. Küçükken birçoğumuzun korkulu rüyasıydı matematik. Daha önce böyle bir tesis görmemiştik fakat sayılarının artması gerektiğini de düşünüyoruz. Bizce örnek bir proje olmuş. Burayı gelip görmek bizleri çok mutlu etti. Matematik adına böyle bir projeyi hayata geçirdiği için Başkan Mehmet Fatih Atay’a ve misafirperverliği için Efeler Belediyesi personeline teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.