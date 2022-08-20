Efeler’de YKS’de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl ülke genelinde bir ilki gerçekleştirerek YKS’de dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenledi, gecede başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, öğrencileri motive etmek ve başarılarını artırmak amacıyla ülke genelinde ilk olma özelliği taşıyan ödül töreni düzenlendi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ödül töreninde, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 20 bine giren Efelerli öğrenciler ödüllendirildi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan gençleri tebrik ederek, “Ülke genelinde 3 milyon 8 bin 29 aday öğrenci ile bu mücadeleye başladınız. Kendi üstün gayretinizle, yılmadan, usanmadan ve mücadeleden hiç kopmadan bu maratonu başarı ile tamamladınız. Pazartesi günü açıklanan sonuçlarla her biriniz ülkemizin çok kıymetli üniversitelerine, bölümlerine yerleştiniz. Hepinizin emek ve azimle yoğurulmuş, bir o kadar kıymetli, ayrı ayrı başarı hikayeleri var. Öncelikle, her birinizi kazandığınız bu büyük başarı için tebrik ediyorum. Hiçbir zaman unutmayın, hepiniz birer Türk Bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin. Başarılarınız daim olsun” dedi.

“Aydın’ı gururlandırdınız”

Başarılı gençlerin Aydın’ı gururlandırığını ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, “Geleceğimizin teminatı siz değerli gençlerimizi bu başarılarıyla görmek öncelikle ülkemizi, sonra da Aydın’ımızı gururlandırdı. Geleceğimiz sizin elinizde ve bundan dolayı umutluyuz, gururluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlerin başarılarıyla muasır medeniyetler arasına mutlaka girecek. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Yolunuz, bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.

“Sizler, bizim istikbalimizsiniz”

Gençlerin, geleceğin bilim insanları, öğretmenleri olacağını ifade eden Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan ise, “Öğrencilerimiz bizim her şeyimiz. Amacımız tüm gençlerimizi sağlıklı, mutlu ve başarılı bir şekilde hayata hazırlamak. Ailesine, milletine ve devletine yararlı bir fert olarak yetiştirebilmek. Bu amaç doğrultusunda sizlerin de başarılarını görüyoruz, YKS’de ilk 20 bine girdiniz ve bu başarınızdan dolayı sizlere tebrik ediyoruz. İlk 20, 50 ve 100 bine girebilmek çok önemli. Çünkü Türkiye geneli düşündüğümüzde 3 milyondan fazla gencimiz bu sınava girdi. Bu nedenle sizin gösterdiğiniz başarı çok güzel bir olay. İnşallah kazandığınız fakültelerde aynı başarıyı gösterirsiniz. Çünkü sizler, bizim istikbalimizsiniz. Geleceğin yöneticileri, öğretmenleri ve en değerli yetişmiş insanları olacaksınız. Aydın Valiliği olarak, öğrencilerimizin başarısını artırabilmek adına da farklı projeler ile desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilirken Efeler’de hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve özel liseler olmak üzere 23 ayrı okuldan mezun olan, yapılan YKS’de ilk 20 binde yer alan 181 öğrencinin 125’inin katıldığı programda, tüm öğrencilere ayrı ayrı ödül takdim edildi. Başarılı öğrencilerin yanı sıra, okul müdürlerine de plaket takdim edildi.

Düzenlenen ödül törenine Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ile ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.