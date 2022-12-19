Efeler’de yeni kapalı pazar yerinin temeli törenle atılacak

Aydın’ın Efeler ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni kapalı pazar yerinin temeli düzenlenecek törenle atılacak.

Projelerini hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeyi modern bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Başkan Atay’ın geçtiğimiz hafta müjdelediği yeni kapalı pazar yerinin temeli Çarşamba günü düzenlenecek törenle atılacak. Adnan Menderes Mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği kapalı pazar yerinin temel atma töreni 21 Aralık Çarşamba günü saat 12.30’da Adnan Menderes Mahallesi Doğu Aydın Bulvarı Yahya Kemal Caddesi adresinde yapılacak. Yaklaşık 3 bin 500 metrekare alan üzerine kurulacak kapalı pazar yeri için yapılan hazırlıklar son noktaya geldi.

Başkan Mehmet Fatih Atay, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda “Temelini atıyoruz. Söz verdiğimiz Adnan Menderes Mahallesi Kapalı Pazar yerimizin temel atma töreninde hep birlikte buluşalım Efeler Ailem” ifadelerini kullanarak vatandaşları temel atma törenine davet etti.