Efeler’de ’Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ için çalışmalar başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım çalışmalarına başladı. Efeler mahallesinde bulunan eski havuzun yıkımı öncesi hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle çalışmalara başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, engelli vatandaşların da düşünüldüğü ferah ve steril betorname çelik yapı şeklinde tasarlandı. Federasyon standartlarına uygun olarak inşa edilecek olan havuz, bu sayede resmi yarışmalara ev sahipliği yapabilecek. Aydın’da, Gençlik ve Spor Bakanlığının Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi ile özellikle gençlerin yüzme sporuna ilgisinin arttığını belirten İl Müdürü Fillikçioğlu, bölgede çok sayıda okul bulunduğunu ve öğrenci nüfusunun yoğun olduğunu hatırlattı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Bu çalışmanın arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genç odaklı hizmet ve siyaset anlayışının olduğu, İl Müdürlüğü olarak gençler için verilen yatırım sözlerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun destekleri ile bir bir yerine getirmeye devam edildiği belirtilmiştir. Bu tesis ile yüzme sporuna olan ilginin daha da artacağına inanıyor ve bunun için gerekli çalışmalar ilgili birimlerce yakından takip ediliyor. Çeşitli kurslar ve yüzme eğitimleri ile öğrencileri yüzme sporu ile buluşturmaya devam eden projelerimiz sürüyor. Vatandaşlara söz verildiği gibi, Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımları ile Aydın’ı spor şehri haline getirme yolunda ilerleme gerçekleştiriliyor. Gençlerimiz için planlanan spor projelerinde desteğini esirgemeyen AK Parti Aydın Milletvekillerine ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a teşekkür ediyoruz. Yıkımı gerçekleştirilen yapının yerine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temel atma törenini de gerçekleştirip, projeyi en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Şimdiden çocuklarımıza ve Aydınımıza hayırlı olsun."