Efeler’de yardım seferberliği başladı, EFAK ekipleri yola çıktı

Efeler Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen, can kayıplarına ve büyük hasarlara neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremlerin ardından yardım seferberliği başlattı.

Efeler Belediyesi, depremzedeler için Uğur Mumcu Parkı’nda yardım çadırı kurdu. Efelerli vatandaşların tek yürek olup, yoğun destek verdiği yardım kampanyasında, deprem bölgesine gönderilmek üzere; battaniye, çorap, yağmurluk, kışlık kıyafet, eldiven, bere, atkı, ısıtma cihazı gibi acil yardım malzemeleri toplanıyor.

“Efeler halkının uzattığı yardım eline aracı oluyoruz”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da, depremzedeler için acil yardım malzemeleri temin etmek üzere girişimde bulundu. Sobacılar Çarşısı’nı ziyaret eden Başkan Atay, esnafın da desteğiyle yüzlerce ısıtıcı, çocuklar ve yetişkinler için kıyafet ve ayakkabı temin edilmesini sağladı. Efeler Belediye Başkanı Atay, daha sonra yardımların toplanma noktası olan Uğur Mumcu Parkı’nı ziyaret etti. Kayıt altına alınan tüm malzemelerin güvenli bir şekilde ve hızla afet bölgelerine ulaştırılacağını belirten Başkan Atay, “Öncelikle depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum. Efeler halkıyla el ele vererek, acil yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için birlik oluyoruz. Kuvayı Milliye ruhunu taşıyan Efeler halkı memleketimizin hangi köşesinde yardıma ihtiyacı olan varsa, mutlaka yardım elini uzatıyor. Efeler Belediyesi olarak Efeler halkının yardım eline aracı oluyoruz. Yardım kampanyamıza destek veren Efeler halkına sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

EFAK ekipleri deprem bölgesine gidiyor

Öte yandan Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK) timi tam donanımlı ekipmanlara sahip 11 kişilik profesyonel ekiple afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. EFAK, 2020 yılındaki İzmir Depremi’nde kurtarma faaliyetlerine katılmış ve bölgede başarılı çalışmalar gerçekleştirmişti.