Efeler’de Tenis Turnuvası başladı

Türkiye genelinden genç sporcuların katıldığı Efeler Belediyesi 14 Yaş Tenis Turnuvası başladı. Müsabakalar öncesinde sporcularla bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay genç yeteneklere başarılar diledi.

Türkiye Tenis Federasyonu’nun Aydın Tenis Spor Kulübü iş birliğinde düzenlediği turnuvanın açılışını, kadın sporcular yaptı. Saat 9.30’da başlayan ilk maçları heyecanla bekleyen Efelerli tenisseverler, yüksek rekabetle geçen mücadelelere şahit oldu. Birbirinden çekişmeli 17 maçın yapıldığı açılış günü dolu dolu geçti. Efeler Belediyesi 14 Yaş Tenis Turnuvası’na Türkiye’nin dört bir yanından 53’ü erkek 38’i kadın toplam 91 genç sporcu katılıyor. Aydın Tenis Kulübü’nde 30 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında 4 gün boyunca devam edecek turnuva Pazar günü yapılacak kupa töreni ile son bulacak.