Efeler’de şevketi bostanların ilk hasadını Başkan Atay yaptı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; Efeler Belediyesi tarafından Tepecik Mahallesi’nde yetiştirilen şevketi bostanların ilk hasadını yaptı.

Tepecik Mahallesi’nde Efeler Belediyesine ait 12 dönümlük tarım arazisinde yetiştirilen şevketi bostanların ilk hasadı, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın katılımıyla yapıldı. Başkan Atay, bölgedeki kadın üreticilerle birlikte şevketi bostan ekili tarlada buluştu.

Şevketi bostan ve enginar başta olmak üzere, kentin tarım ürünlerinin Efelerli kadın çalışanların ellerinde işleneceği Tepecik Mahallesi’ndeki Tarımsal Ürün Fabrikası’nın açılışını da yaptıklarını ifade eden Başkan Mehmet Fatih Atay, hasatların ardından fabrikada konserve işleminin de başlayacağını belirtti.

Başkan Atay, “Tarım ürünlerimizin sanayisinin gerçekleşeceği, kadınların kendi ayakları üzerinde durabileceği koşulları oluşturduk, oluşturmaya devam edeceğiz. Söz vermiştim, verdiğim bir sözü daha hayata geçirdim. Bugün hasadını gerçekleştirdiğimiz şevketi bostanlarımız, sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamızda işlenecek. Onların emeklerini başta Efe Bakkal olmak üzere tüm Türkiye’ye göndereceğiz. Kadınların sosyal ortamda, ekonomik şartlarda kendilerini kanıtlayabilecekleri koşulları yaratmaya devam edeceğiz. Kadınların özgürleşebilmeleri için, ekonomik olarak da özgürlüklerine kavuşmaları gerekiyor. Fabrikamızın açılışıyla attığımız bu ilk temeli, şevketi bostan hasadımızla birlikte pekiştiriyoruz. Tüm Efeler halkımıza, özellikle Efeler’in emekçi kadınlarına hayırlı olsun” diye konuştu.