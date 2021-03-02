banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da mesai saatleri değişti
İstanbul’da mesai saatleri değişti
İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi
İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi
Türkiye'de üretilecek: Hyundai Bayon tanıtıldı
Türkiye'de üretilecek: Hyundai Bayon tanıtıldı
Dolarda yeniden yükselişte
Dolarda yeniden yükselişte

Efeler’de semt pazarlarının günü değişti

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının orta riskli kent kapsamına alınan Efeler’de de kaldırılmasının ardından, ilçede kurulan semt pazarlarının günlerinde düzenleme yapıldı.

AYDIN 02.03.2021, 16:06
3
Efeler’de semt pazarlarının günü değişti

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının orta riskli kent kapsamına alınan Efeler’de de kaldırılmasının ardından, ilçede kurulan semt pazarlarının günlerinde düzenleme yapıldı.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile günleri değiştirilen Soğukkuyu, Kemer, Efekent, Kurtuluş Garaj Alanı ve Dalama Semt Pazarı ile Dalama Hayvan Pazarı, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden eski günlerinde kurulmaya başlayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile hem vatandaşlarımızın hem de pazar esnafımızın mağduriyet yaşamaması için, hafta sonları kurulan semt pazarlarını, hafta içi kurulacak şekilde bir düzenleme gerçekleştirmiştik. Son olarak İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen ‘Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler’ konulu genelge kapsamında, orta riskli kent olarak belirlenen Efeler’de, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla, semt pazarlarımızın günlerini yeniden belirledik. Buna göre ilçemizde Pazar yerleri; Pazartesi günleri Ovaeymir Semt Pazarı ve Çeştepe Semt Pazarı, Salı günleri Salı Semt Pazarı, Çarşamba günleri Nevzat Biçer Üretici Pazarı ve Çarşamba Semt Pazarı, Perşembe günleri Ata Kapalı Pazar Yeri, Cuma günleri Fatih Kapalı Pazar Yeri ve Umurlu Semt Pazarı, Cumartesi günleri Soğukkuyu Semt Pazarı, Pazar günleri Kemer Semt Pazarı, Efekent Kapalı Pazar Yeri, Eski Otogar Alanı Pazar Yeri, Dalama Semt Pazarı ve Dalama Hayvan Pazarı olarak düzenlenmiştir” dedi.

Vatandaşların tedbiri elden bırakmamaları konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Atay, “İlçemizde kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte, vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen konularında daha duyarlı davranmalarını ve tedbiri bırakmamalarını diliyoruz. Efeler Belediyesi olarak tüm ilçemizde salgına karşı üst düzey önlemler almaya ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza ağırlık vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20