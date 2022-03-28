Efeler’de sahipsiz kalan tarihi evler, tehlike saçıyor

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın, merkez ilçesi Efeler’de dönemin Macar ustaları tarafından yapılan tarihi evler adeta zamana meydan okurken, sahipsiz kalan bazı yapılar ise tehlike saçıyor.

Orta Avrupa mimarisini Aydın’a taşıyan Macar ustalar tarafından yaklaşık 80 yıl önce yapılan ve günümüze kadar ayakta kalan tarihi yapılar, gösterişli halleri ile görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Adeta zamana direnen tarihi konaklar zamana direnirken, sahipsiz kalan yapılar ise adeta tehlike saçıyor.

Özellikle Köprülü ve Veysipaşa mahallelerinde yoğun olarak bulunan ve Cumhuriyet’in ilanının ardından Aydın’a getirilen Macar marangoz ve duvar ustaları tarafından inşa edilen tarihi konakların bazıları geçen zamana yenik düşüyor. Tescilli binaların bazıları restore edilerek yeniden kullanıma kazandırılsa da sahipsiz kalan yapılar ise tehlike saçıyor.

Metruk bina olarak kalan yapılar hırsızların yuvası olurken, zamanla yıpranan duvar sıvaları ve tahtalar da yola düşerek hem yayalara hem de bölgede park halinde olan araçlara zarar veriyor. Belediye ekiplerince uyarı levhaları asılsa da yıpranan tarihi konakların çevrede tehlike saçmasının önüne geçemiyor.

Özellikle çocukları için endişelendiklerini ifade eden mahalle sakinleri ise “Bunlar zamanın gösterişli evleri fakat sahipsiz kalan yapılar artık mahallemizde tehlike saçıyor. Boş kalan evler hırsızların yuvası haline gelmiş durumda. Özellikle çocuklarımız için endişeleniyoruz. Bu evlere saklanan şüpheli şahıslar ve bu evlerden düşen malzemelerden dolayı endişeleniyoruz. Bu evlerin tehlikeli olduğuna dair uyarı levhaları asılsa da maalesef yeterli olmuyor” diyerek yetkililerden destek istedi.