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Efeler’de polis ekipleri denetimlerine devam ediyor
Aydın’ın Efeler ilçesinde 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.
AYDIN 03.01.2021, 16:07
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Aydın’ın Efeler ilçesinde 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemelerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler sokağa çıkma kısıtlaması ve pandemi tedbirleri konusunda önlemlerini en üst seviyeye çıkararak görevlerini yapıyor. Ekipler sokağa çıkma kısıtlaması ve pandemi tedbirleri kapsamında kurallara uymayan vatandaşlar ve sürücüleri tek tek kontrol etti. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan araç sürücüleri ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Denetimlerin ara vermeden süreceği öğrenildi.
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