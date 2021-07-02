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Efeler’de parklar yeşilleniyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin daha yeşil, temiz ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

AYDIN 02.07.2021, 21:47
Efeler’de parklar yeşilleniyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin daha yeşil, temiz ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında görev alan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki tüm park ve yeşil alanlardaki yoğun çalışmasını sürdürüyor. Son olarak Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi’ndeki Barış Selçuk Basın Parkı, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi’ndeki Asiye Bilvar Parkı ve Kurtuluş Mahallesi’ndeki Şehit Tarık Şengüroğlu Parkı’nda çim serme çalışması gerçekleştiren ekipler, çalışmalarını tamamlayarak söz konusu bölgeleri güzelleştirdi.
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