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Efeler’de parklar temizleniyor

Efeler Belediyesi daha temiz bir çevre oluşturmak ve halk sağlığı için ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına devam ediyor.

AYDIN 27.07.2021, 17:20
Efeler’de parklar temizleniyor
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Efeler Belediyesi daha temiz bir çevre oluşturmak ve halk sağlığı için ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediyesi ekipleri, Başkan Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla ilçenin dört bir yanında temizlik çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda görev alan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, belediyenin sorumluluk alanında bulunan tüm parkları mobil yıkama araçları kullanıp köpüklü ve tazyikli suyla yıkadı.

Çalışmalara Zeybek Mahallesi’ndeki parklardan başlayan ekipler, çocukların ve ailelerin dinlenip, eğlenip, temiz hava aldıkları parkları dip bucak temizledi. Yüksek derecelere ulaşan hava sıcaklığına rağmen özveriyle çalışan Efeler Belediyesi çalışanları, oturma alanları ve oyun gruplarını özel karışımların kullanıldığı buharlı sularla temizleyerek vatandaşların kullanımına sundu.
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