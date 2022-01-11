Efeler’de pandemi tedbirleri devam ediyor

Efeler Belediyesi, Korona virüsün ülkede görüldüğü ilk günden itibaren aldığı üst düzey önlemleri titizlikle sürdürüyor.

Toplum sağlığının korunmasına büyük önem veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, Efe Halk Masa ekipleri ilçede hizmet veren taksi şoförlerine maske ve kolonya dağıttı. Her taksi durağına yeni yıl takvimi de hediye eden ekipler, şoförlere Başkan Mehmet Fatih Atay’ın göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği projeleri içeren kitapçığı da ileterek belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Taksici esnafı da Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın pandeminin ilk günlerinden itibaren desteğini esirgemediğini belirterek teşekkürlerini iletti.